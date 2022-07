Segunda-feira será ventilada e com temperatura amena em Rio Branco

- Publicidade -

De acordo com o meteorologista Davi Frialle do site Tempo Aqui, entre os dias 18 e 21 de julho, as temperaturas na maior parte do Acre devem ficar abaixo dos 23 graus. Como estava previsto para esse fim de semana, as temperaturas baixaram com a chegada de uma frente fria. Por volta das 19 horas, em Rio Branco ventos vindos da região sul, chegaram devido à massa do polo sul permanecer em várias partes do país principalmente na região norte.

Na região do Juruá, possíveis pancadas de chuvas devem ocorrer inclusive com trovoadas nas áreas isoladas, já em Rio Branco e municípios adjacentes, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas à tarde. Apesar de leve o frio deve ser sentido em todo o Estado.

Assim que o frio passar, fortes temperaturas devem ser registradas no estado do Acre e a preocupação é com o nível do Rio Acre que está abaixo dos 2 metros e a previsão até o fim do mês de julho é que a situação possa se complicar devido não haver previsão de chuvas para os próximos dias.

Veja como ficam as temperaturas em algumas partes do Estado

Em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco as temperaturas variam entre 21°C e 27ºC.

Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 21ºC e 30°C.

No restante do país , as temperaturas máximas deverão ficar na casa dos 15°C. Em SP, o clima será menos quente que nos últimos dias, com pico de 22°C nesta segunda-feira e variação entre 24°C e 26°C ao longo da semana. No RJ, a máxima da 2ª feira será 26°C – nove graus abaixo do domingo.