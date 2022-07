Secretaria de Comunicação recebe novos veículos do governo

- Publicidade -

A comunicação é o meio pelo qual as informações e notícias são trocadas entre dois ou mais interlocutores, é um processo que permite criar e interpretar mensagens.

Com o objetivo de melhorar e levar essas mensagens a todo o Estado, o governo do Acre realizou a entrega de dois novos veículos para a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), duas novas caminhonetes no valor de mais de R$ 513 mil. Os veículos foram custeados com recursos próprios do governo.

A secretária de comunicação, Nayara Lessa, destacou e agradeceu o zelo e preocupação que o governador teve com a pasta, que faz o acompanhamento e publicidade das ações do governo em todo o estado.

“Estamos muito gratos e felizes por essa conquista, e mostra a preocupação do governo com a comunicação, que está no dia a dia sempre divulgando as ações. Essa entrega mostra a sensibilidade do governador com a Secom, agora vamos ter veículos adequados para fazer o transporte da nossa equipe”, destacou.

Um outro veículo, também caminhonete, foi cedido pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), à Secom para auxiliar na logística da Secretaria.

A última vez que a pasta teve investimentos nos meios de transporte foi no início dos anos 2000, quando recebeu uma motocicleta e um carro de passeio. Desde então a secretaria operava apenas com carros emprestados ou cedidos por outras organizações estatais, e agora as equipes de comunicação vão ter mais segurança e conforto na locomoção e transporte com o investimento, que totalizou R$ 513.312,00.