“Se não fosse vocês eu não estaria aqui, pode ter certeza que agora eu vou andar”. Agradece Felipe de 13 anos ao fazer cirurgia

Para o garoto Felipe Samuel Gomes Carneiro de 13 anos morador do município de Acrelândia está sendo só felicidade, depois de conseguir realizar a cirurgia do fêmur de uma das pernas que impossibilitava de se locomover.

Sem condições financeiras por parte da família para realizar a cirurgia que custava mais de R$ 10 mil reais, a família recorreu a solidariedade dos Acrelandenses.

A princípio a campanha para arrecadar o recurso começou tímida, logo depois foi pegando corpo e várias pessoas e empresários passaram a ajudar o pequeno garoto Felipe.

Várias rifas foram realizadas na cidade e com ajuda e a solidariedade do povo de Acrelândia, na manhã desta quinta-feira (21), foi realizado o procedimento cirúrgico do Felipe. Segundo sua mãe, a cirurgia ocorreu tudo dentro da normalidade.

Em um vídeo, o garoto agradece a população de Acrelândia por ter lhe ajudado.

“Estou aqui para agradecer a todos vocês por terem me ajudado contribuindo, se não fosse vocês eu não estaria aqui, podem ter certeza que agora eu vou andar”, diz Felipe.

Confira:

Fonte: Acrelândia News