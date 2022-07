Sargento é encontrado morto e desfigurado em Belford Roxo

- Publicidade -

O agente foi identificado como Ricardo Santa Rosa Veigas, de 45 anos. O caso foi atendido por policiais do 39º Batalhão (Belford Roxo), que encontraram a vítima com o rosto desfigurado dentro de um Chevrolet Corsa verde.

A carteira funcional do PM foi encontrada junto ao corpo.

Encontrado na rua Curitiba, situada no bairro Santa Amélia, uma área dominada por milícia, o veículo estava com diversas perfurações por arma de fogo e tinha a placa adulterada. O PM era lotado no 21º Batalhão (São João de Meriti).

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ((DHBF).