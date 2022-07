Saque de R$ 1.000 do FGTS emergencial 2022 ainda pode ser feito; veja prazo máximo

- Publicidade -

Iniciado em abril de 2022, os pagamentos do FGTS emergencial foram disponibilizados para todos os trabalhadores brasileiros com saldo positivo em suas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os valores podem chegar a R$ 1 mil, somando as contas ativas e inativas que o trabalhador possui.

A estimativa da Caixa Econômica Federal era de liberar os valores e atingir cerca de 42 bilhões de pessoas com valor de R$ 30 bilhões direcionados a este saque emergencial. Ainda assim, algumas pessoas não fizeram a retirada do dinheiro até aqui, mas ainda poderão fazer.

Juntamente com outras medidas econômicas do Governo, o calendário de saque do FGTS foi anunciado como forma de aquecer a economia brasileira no início do ano.

Quem antecipou o saque aniversário pode sacar o FGTS emergencial?

Depende. Os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS do titular, como o caso da antecipação do saque aniversário, não estarão disponíveis para o saque emergencial.

Vale lembrar que, mesmo quem optar pelo saque emergencial do FGTS, as outras possibilidades legais de movimentação dos recursos do Fundo continuarão válidas, como nos casos de:

demissão sem justa causa;

extinção da empresa;

aposentadoria;

falecimento do trabalhador;

pagamento de prestações do financiamento habitacional concedido pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação) a pessoas com 70 anos ou mais;

casos de saúde definidos em Lei.

Até quando posso sacar o FGTS Emergencial 2022?

A retirada dos valores poderá ser feita até o dia 15 de dezembro de 2022 . Caso o valor não seja retirado até esta data, ele retorna para a conta do FGTS do trabalhador, com correções e sem prejuízos.

Portanto, quem não sacou os valores até agora ainda tem mais 5 meses para decidir se quer ou não retirar o dinheiro. Com uma taxa SELIC de 13,25%, a retirada do dinheiro é indicada mesmo para quem não precisa utilizar o valor para pagamento de contas. O FGTS rende hoje apenas 3% + a TR, o que dá 4% no ano. A poupança, por exemplo, já rende 0,7% em julho, 8% ao ano. Há ainda investimentos de renda fixa que pagam 1% ao mês – 12% ao ano – para quem deixa o dinheiro parado por certo tempo (a partir de 90 dias) em contas digitais.

Como consultar o saldo do FGTS?

É possível fazer a consulta dos valores do FGTS pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa. A consulta também poderá ser feita nas agências bancárias e no site do FGTS.

No aplicativo do FGTS, o cidadão poderá consultar os valores a serem creditados, data de depósito, optar pelo não recebimento destes valores e solicitar o retorno do dinheiro disponibilizado para a sua conta do FGTS, caso queira.

A opção pelo não pagamento do crédito automático poderá ser realizada até dia 10 de novembro, mesmo após a realização do crédito em conta poupança no Caixa Tem.

Fonte: Ache Concursos