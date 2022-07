São Paulo volta a enfrentar o Goiás após quase dois anos e com um histórico positivo

Tricolor paulista, portanto, guarda um retrospecto positivo contra a equipe – que agora é comandada por Jair Ventura. De 50 encontros em toda a história, o clube do Morumbi venceu quase a metade.

Ao todo, foram 24 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Além disso, o São Paulo também supera em número de gols. O Tricolor marcou 69 gols contra 51 do adversário.

Isto é, em toda a história do clube tricolor, foram cerca de 1,38 gols por jogo contra o Goiás.

Como dito antes, a última vez que os times se enfrentaram foi em dezembro de 2020. Na ocasião, o São Paulo venceu por 3 a 0. O jogo foi significativo para o Tricolor paulista. Disputado no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), na capital goiana, contou com gols de Igor Gomes, Brenner e Hernanes.

O resultado, por sua vez, colocou o São Paulo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro após quase um ano e sete meses. A última vez que o time líder na competição foi na segunda rodada do Brasileirão 2019.

O reencontro deste sábado (23) acontece às 19h, no estádio do Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte/ Portal Yahoo.com