São Chico conquista o Campeonato Acreano Feminino de Fut7

- Publicidade -

Foi sofrido, mas o São Francisco conquistou na última quinta-feira (21), na quadra de grama sintética do Tucumã, o título de campeão do Campeonato Acreano Feminino de Fut7. O jogo decisivo contra a Assermurb terminou empatado por 2 a 2, mas nas cobranças de pênalti, o time católico mostrou eficiência e venceu por 3 a 2.

Quando a bola rolou, o São Francisco abriu dois gols de vantagem, assinalados por Larissa Moura, mas o time da Assermurb mostrou poder de reação e deixou tudo igual no placar com gols de Rafa e Loren.

Nas cobranças dos tiros livres, o São Francisco converteu todos os três e garantiu o título da competição. Foi o primeiro título do técnico católico Rayran de Souza na função.

Conforme levantamento do ge, o São Chico garantiu o título da competição com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, 22 gols marcados e 12 contra. Iza, da Assermurb, fechou a competição na artilharia com 10 gols.

Como premiação, além do troféu e medalhas, o São Francisco garantiu R$ 1 mil. A Assermurb também levou troféu e medalhas de segundo lugar e R$ 500.