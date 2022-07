Sangue na parede: Marido mata esposa e ainda escreve pedido de perdão com o próprio sangue da vítima

- Publicidade -

Um crime brutal e macabro aconteceu na cidade de Marabá, localizada no Sudeste do Pará, distante da capital cerca de 560 quilômetros. A jovem Karine Conceição Silva, 26 anos, moradora do Residencial Magalhães II, Lote 15, Casa 11, no Núcleo São Félix, foi assassinada com quatro facadas.

O acusado de praticar o feminicídio, é o marido da vítima, Rivaldo Borges Valadares, 24 anos. O homem teria matado a mulher, quando ela estava deitada em sua cama. Após o crime, Rivaldo praticou suicídio.

Segundo a polícia, os crimes ocorreram na noite de domingo, 10, por volta das 21h, na residência do casal. Borges apresentava perfurações no peito e os corpos estavam apresentando rigidez cadavérica.

Antes de ser matar, o jovem ainda escreveu uma carta aos familiares pedindo perdão. E na parede do quarto do casal, a equipe de investigação encontrou uma frase escrita com o próprio sangue da vítima. ” Me Perdoa”, escreveu o assassino. A arma também foi localizada no local dos fatos.

Vizinhos do casal afirmaram que era constate as brigas entre eles, mas logo em seguida, se reconciliavam. Rivaldo era serralheiro e Karina Dona de Casa, o casal não deixou filhos.

Com informações do site DOL