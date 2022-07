Sandy e Lucas Lima lamentam morte da comadre e mostram rosto do filho em foto rara

- Publicidade -

Sandy e Lucas Lima ficaram muito abalados com a morte da comadre, Patrícia Perissinoto Kisser, esposa do guitarrista da banda Sepultura, neste domingo (3). No Instagram, o casal lamentou a partida da produtora e postou fotos raras do filho, Theo Lima, ao lado dela.

“Confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. Você foi muito além disso”, escreveu Sandy, que ainda não se imagina na formatura de Theo sem a presença de Patrícia.

Não sei muito bem qual é a lição que a vida tá querendo nos dar com essa sua partida tão, tão prematura. Faltava muito ainda pra gente viver junto. Essa sensação não sai de mim. Mas você foi sempre sabiamente intensa, e graças a Deus, nunca deixou muitas coisas pra depois”, completou a cantora.

Em seu Instagram, Lucas Lima frisou o carinho que Patrícia sentia pelo seu filho e acabou publicando uma foto dos dois juntos. A atitude surpreendeu, pois ele e Sandy nunca quiseram expor a imagem do filho na internet.

“O tanto que ela amava esse afilhado era impossível. Mais impossível ainda era perceber que ela amava com a mesma intensidade os outros 300 afilhados, filhos, marido, pais, parentes, amigos e até amigos de amigos. Ela não poupava amor. Amava com força e sem moderação. Chegava a ser irritante”, disse o músico.

Fonte: Yahoo!