Samu está com as inscrições abertas para a I Corrida Correndo Pela Vida

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco abriu as inscrições para a I Corrida Correndo Pela Vida. O evento é em prol de promover ações de saúde para a população e servidores da instituição, unindo a comunidade ao Samu, dando mais visibilidade ao serviço móvel.

Com percursos de 5 e 10 km, a largada será às 07h do dia 28 de agosto, em frente a base do samu, localizado na rua José de Melo, Bosque.

A corrida está dividida em duas categorias: comunidade e servidor do Samu. No ato da inscrição, os corredores poderão optar por um dos dois kits disponíveis no formulário.

O evento terá premiações com medalhas e troféus para os primeiros colocados, tanto para a comunidade, como também para os servidores, como forma de incentivo para a categoria.

Além da corrida, algumas escolas serão alcançadas, com realizações de palestras educativas sobre primeiros socorros e quando o Samu pode ser acionado.

