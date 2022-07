Samsung destaca aulas à distância da Prefeitura de Rio Branco como exemplo para o mundo

- Publicidade -

O uso da tecnologia no auge da pandemia de Covid-19, por estudantes e professores da rede pública municipal de ensino de Rio Branco, foi destaque da Semana da Sustentabilidade, evento promovido pelo IDB Invest, neste mês de julho, em Miami. O IDB é um dos braços de investimentos econômicos e sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.

Na ocasião, a Prefeitura de Rio Branco foi destaque no painel apresentado por Chris Hun Roh, vice-presidente da Samsung SDS para a América Latina. O executivo contou para o mundo como a empresa criou soluções para educação remota, combinando tablets e notebooks da Samsung Eletronics com o seu gerenciamento que possui tecnologia de reconhecimento facial.

Ao todo, a prefeitura comprou 4,5 mil tablets e 4,5 mil chips de internet. Na capital acreana, os aparelhos foram distribuídos para alunos do 4º e 5º anos.

“Os estudantes puderam ter acesso à educação em casa e a administração das escolas, os professores e os instrutores puderam gerenciar, controlar e ter visibilidade de onde os dispositivos foram acionados e de onde os alunos estiveram assistindo às aulas”, afirmou Roh, para uma plateia de desenvolvedores de tecnologias, CEO’s de grandes empresas americanas e estudantes de tecnologia.

Um dos destaques do sistema, cuja primeira experiência do tipo no mundo foi em Rio Branco, é que o professor também pôde bloquear os estudantes de acessarem sites desnecessários, como o YouTube e o Facebook, durante as aulas.

“O sistema de gerenciamento suporta todos esses recursos e com ele nós pudemos aumentar até a eficiência, diminuindo a quantidade de material impresso dos livros, contribuindo para a economia sustentável. Neste sentido, tenho muito orgulho desse case [dessa experiência de sucesso] na prefeitura de Rio Branco”, acrescentou Chris Hun Roh, o vice-presidente da Samsung SDS na América Latina.

No seu entendimento, um dos maiores orgulhos do sistema da sua empresa foi oferecer aos gestores escolares uma forma que eles pudessem “alcançar estudantes de áreas remotas de classe social mais baixa”. “Esses estudantes puderam ser incluídos nesta tendência de transformação digital e se beneficiarem do sistema de ensino público, por meio da tecnologia”, disse o executivo.

Para o prefeito Tião Bocalom, a parceria da Prefeitura de Rio Branco com a Samsung só elevou a qualidade de ensino em um período difícil para o Brasil e para o mundo, o auge da pandemia de Covid-19.

“Estamos felizes e orgulhosos pela Samsung ter mostrando ao mundo, através do senhor Roh, e deste grande evento em Miami, o nosso projeto de tablets aos nossos alunos da rede Municipal de Ensino de Rio Branco”, ressaltou Tião Bocalom.

Fonte/ Jornal Opinião