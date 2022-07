Saiba como será a tão aguardada primeira vez de Jove e Juma em “Pantanal”

- Publicidade -

Após muitos desentendimentos e até tiros, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) farão as pazes de forma definitiva em “Pantanal” e terão sua primeira noite de amor no rio.

Juma já havia demonstrado vontade de transar com o namorado, mas na época Jove ainda estava inseguro e preferiu esperar. Em seguida, os dois começaram a brigar pela vontade de Jove de permanecer morando na fazenda do pai, enquanto Juma preferia permanecer na tapera com mais liberdade.

Após Jove aceitar morar na casa da amada, o clima entre os dois vai melhorar e os dois finalmente transarão. “Eu sou seu, Juma, desde o instante em que te vi. Sempre fui”, dirá o jovem.

O autor de “Pantanal”, Bruno Luperi, definiu a cena como um momento de “paixão visceral”. “Juma, que tanto lutou contra seus instintos, se liberta de todos os seus medos e Jove, apesar de toda a paixão visceral que sente, age sempre no feitiço, nunca na força”, escreveu ele no roteiro publicado pelo “Gshow”.

Cena polêmica

A reação de Juma (Alanis Guillen) após uma conversa com Jove (Jesuíta Barbosa) em um capítulo recente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões em “Pantanal”. Na ocasião, os dois estavam na tapera e a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) se revoltou com o namorado ao vê-lo repetir, mais uma vez, que a vida precisa mudar e ela deve deixar o local para viver na fazenda do pai dele.“

“Nossa vida vai mudar, Juma. Essa tapera aqui vai virar uma lembrança, uma memória nossa. Vou lembrar daqui como o lugar que conheci a pessoa que mais amo”, disse o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). No mesmo momento, Juma pegou sua espingarda e surpreendeu ao expulsar Joventino de lá na base do tiro.

“Eu não vou para lugar nenhum”, afirmou ela, engatilhando a arma. “Vá se embora, Joventino. Vá se embora e não volta nunca mais”, continuou. “Juma, para com isso”, implorou Jove, com lágrimas nos olhos. “Não quero mais saber dessa história de casamento, não quero mais saber de ocê. Avisa o teu pai para me dar o dinheiro dos meus bois, tá ouvindo? Eu não tenho dono. Agora vai!”, completou Juma.

Joventino deixou a tapera chorando, dizendo que ama a moça. Antes de sair, ele falou para ela que não voltará mais. Sozinha, Juma percebeu que o que fez foi sério: “Você apontou pra ele. Você mandou ele ir embora e ele se foi. Me ama mesmo, Joventino?”, questionou.

Algumas pessoas acharam que Juma exagerou e sentiram pena de Joventino. Outras acreditam que a moça só reagiu ao relacionamento abusivo, pois já havia declarado inúmeras vezes que preferia viver na tapera e Jove não respeitava. Teve quem ainda sentisse empatia pelos dois, já que tudo indica que Zé Lucas (Irandhir Santos) fez um pacto com o diabo para que Juma terminasse o namoro com seu irmão.

