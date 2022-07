Saiba como calcular a distribuição do lucro do FGTS

- Publicidade -

Que tal um dinheiro ‘extra’ no mês de agosto? Os trabalhadores aptos a receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar o valor referente ao lucro líquido de 2021. A quantia representa 99% do resultado obtido no ano passado, que foi de R $13,3 bilhões. Para receber, é preciso ter saldo na conta desde dezembro do ano passado.

Para saber o valor que será depositado, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02748761. Por exemplo: a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 27,49. Quem tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 54,98, e assim por diante.

Cerca de 207,8 milhões de contas serão contempladas com o crédito em valor proporcional ao saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2021. Há casos de trabalhadores com mais de uma conta.

Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato de sua conta vinculada das seguintes formas:

por meio do aplicativo FGTS;

no site da CAIXA (fgts.caixa.gov.br);

no Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco.

FGTS: Perguntas e respostas sobre o Fundo de Garantia

Além de demissão sem justa causa, término de contrato, aposentadoria e desastres naturais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também pode ser sacado em casos de doença grave ou necessidade importante de saúde, como colocação de próteses. Entenda aqui quem pode e como sacar o FGTS por motivo de saúde. Há outras 16 formas existentes de sacar seu dinheiro.

O que é o FGTS?

FGTS é direito do trabalhador, mas governo ‘vende’ como auxílio; entenda

Como conferir saldo e saque?

FGTS: Veja como consultar o saldo de R$ 1 mil

FGTS: veja como consultar e sacar valores da conta

Confira como sacar o FGTS de um familiar falecido

Entenda como antecipar saque aniversário do FGTS

Como consultar o Saque Extraordinário de R$ 1.000

Como consultar o FGTS: saldo e extrato

Como consultar meu FGTS? Conheça três maneiras

Entenda como sacar o FGTS por motivo de doença ou problemas de saúde

FGTS: quais situações dão direito a sacar valores da conta?

Fonte: Yahoo!