Saiba como assistir à chuva de meteoros que terá ápice nesta sexta

- Publicidade -

Uma chuva de meteoros iniciada nesta semana terá seu ápice nesta sexta-feira. Conhecido como Piscis Austrinídeos, descoberta por Alexander Herschel em 1865, o fenômeno tem pico previsto para esta noite. O ideal, para assistir, é que o céu esteja sem muitas nuvens e o local não tenha muita iluminação. A “tempestade” poderá ser visto até o começo de agosto, a olho nu.

O fenômeno teve início em 15 de julho e vai ficar ativo até o dia 10 de agosto. Segundo a Organização Internacional de Meteoro (OIM), esta semana e a primeira de agosto serão as melhores para observar o céu. De preferência, entre 23h e às 4h. Este intervalo tende a apresentar as condições mais propícias de visibilidade.

Não tem mistério, basta olhar para o céu em locais com menos luzes das cidades. É importante que o céu esteja limpo também.

Os Aquários do Delta do Sul terão a maioria dos meteoros, com até 20 por hora no pico.