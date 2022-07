Safadão é denunciado por deputada após vídeo com a filha: “Erotização”

- Publicidade -

A deputada federal Eliza Virgínia (PP/PB) denunciou o cantor Wesley Safadão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Ela acusa o cantor de erotizar a filha, Ysis, de 8 anos, em vídeo publicado nas redes sociais, em que ela aparece dançando e cantando o novo single do pai, Macetando. Nele, Safadão canta um trecho com uma palavra considerada obscena e a filha completa com a frase “vai bebê”.

Nas redes sociais, a deputada divulgou as páginas da denúncia, incluindo a resposta da ouvidoria do Ministério, acusando o recebimento.

Ao Metrópoles, Eliza alegou que a exposição da criança a uma letra com teor explícito fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e induz à pornografia e à prostituição. “O artigo terceiro estabelece que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral — físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”, reproduz a deputada.