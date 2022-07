Romance no ar: Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam beijos após show no Rio

- Publicidade -

O clima é de puro romance no ar. Estrela de “Além da Ilusão”, Larissa Manoela foi flagrada junto com o galã André Luiz Frambach, o Rico de “Cara e Coragem”. Os dois trocaram carinhos e beijos após um show no Centro do Rio.

Os artistas estão juntos novamente. Larissa, de 21 anos, e André, de 25, vivem, na verdade, um momento de reconquista. Eles reataram o romance e deram continuidade ao relacionamento que começou no ano passado.

Segundo pessoas que estavam no local, os dois chegaram à apresentação e curtiram o show entre abraços e beijinhos. O evento, aliás, contou com outros integrantes do elenco de “Além da Ilusão”: Danilo Mesquita, que dá vida ao vilão Joaquim, se apresentou por lá ao lado de Ravel Andrade, com quem forma o duo Beraderos.

A atriz Caroline Dallarosa, que interpreta a personagem Arminda na novela, também marcou presença no show, que ocorreu na noite da última sexta-feira.

Larissa e André têm deixado fãs animados ao surgirem em fotos juntos, acompanhados de amigos e até de mãos dadas. Recentemente, por exemplo, o ator ganhou, na web, um elogio da artista ao posar sem camisa na praia. “É que com uma visão dessa, a fotógrafa nem tem trabalho”, elogiou ela, na ocasião.

Assim como Larissa, André iniciou a carreira ainda criança. Já fez diversos trabalhos na TV nos últimos anos.

No ano passado, o romance, que durou alguns meses, começou após eles se conhecerem nas gravações do filme “Modo avião”, no qual fizeram par romântico. Depois, André teve um breve namoro com Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel.

Fonte: Extra