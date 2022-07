Roberto Justus tem “dia de pobre” no metrô de Nova York e vira piada

- Publicidade -

Roberto Justus está em Nova York com a família e o público tem acompanhado cada passo da viagem. Embora seja discreto, o apresentador conta com a participação ativa da esposa nas redes sociais. Neste domingo (17), Ana Paula Siebert fez o marido virar piada ao mostrar seu “dia de pobre” no metrô.

“O dia que coloquei o Roberto no metrô e limpei meus óculos na camisa dele. Gente, sabe o que significa isso? Eu venci na vida!”, disse ela, mostrando o marido na fila, de bermuda jeans e camisa polo, para comprar os bilhetes do transporte.

Nas imagens, Roberto Justus aparece na plataforma da estação esperando o trem ao lado da filha e da esposa sem muita animação. Durante o percurso, o vídeo foca em Vick, filha do casal, olhando para tudo e todos. A trilha sonora de humor contribui para o post ficar com aquela energia de “ricos em um dia de pobre”. A internet, é claro, não perdoou.

“Quem achava que seria possível?”, questionou Ana Paula na legenda. A influenciadora digital contou que foi pensando na filha que Roberto Justus topou o passeio. “Passei a juventude andando de metrô e ver a Rafa e Vicky hoje foi nostálgico. Me lembrei de vários momentos em que eu era uma menina olhando pela janela e sonhando tanto… e que bom que o Roberto Justus topou embarcar com a gente. Afinal de contas, o que vale na vida são as memórias e assistir nossas meninas descobrindo o mundo é demais!“, publicou.

Fonte: Yahoo!