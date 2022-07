Rio Branco sedia etapa estadual da V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir/AC) realizaram nesta quinta-feira, 14, a abertura da etapa estadual da V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir). O evento foi realizado no Palácio do Comércio, em Rio Branco.

A conferência se estende até sexta-feira,15, com o tema “Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e de intolerância religiosa: política de estado é responsabilidade de todos nós”.

Entre os palestrantes está a coordenadora-geral do Departamento de Monitoramento de Políticas Étnico-Raciais da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Mariléia de Paula.

“Nossa política tem trabalhado no enfrentamento ao racismo utilizando a educação, pois ela muda as pessoas. Estou aqui hoje porque a educação transformou minha vida. Estamos atuando na capacitação de professores, para que eles ensinem nas escolas sobre nossas origens”, destacou a coordenadora.

Além das palestras sobre enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio de invasões de territórios, enfrentamento a intolerância religiosa, política LGBTQIA+, política indígena, feminicídio e outros tipos de discriminação, serão realizadas também apresentações culturais, mesas temáticas, discussões e propostas para a Conferência Nacional, que será realizada em 2023.

“Iremos conferir e discutir propostas para a conferência nacional. É um momento oportuno para debater o tema, fazendo também uma avaliação do plano estadual”, disse a presidente do Coepir/AC, Amine Mastub.

Inicialmente foi realizada em 18 municípios do estado a eleição de delegados para participarem da etapa estadual.

“A vinda dos delegados da sociedade civil para a conferência estadual promove essa escuta qualificada e também é oportuno para traçar políticas públicas, para que dentro de cada município consigamos promover a proteção social”, destacou o secretário em exercício da SEASDHM, André Crespo.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Cidadania também participou do evento.

Fonte/ Assessoria