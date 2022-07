Ricky Martin desmente acusações de ex-namorado após receber ordem judicial

- Publicidade -

Ricky Martin está com uma ordem de restrição para não chegar perto de seu ex-companheiro.

O cantor Ricky Martin está sendo acusado de perseguir o ex-companheiro, que entrou na justiça para obter uma ordem de restrição e afastamento do cantor. Segundo ele, Ricky não admite o fim da relação e, agora, não pode manter contato físico, nem mesmo virtual por ordem da justiça. As informações são do Jornal porto-riquenho El Vocero.

A ordem judicial, no entanto, é temporária e tem vigor até 21 de julho, quando as partes prestarem depoimento. Se for necessário, o juiz pode determinar uma nova ordem de restrição.

Martin nega todas as acusações e, nesta última quarta-feira, 6, publicou uma mensagem aos seus fãs sobre o caso.

“A ordem de restrição contra mim é baseada em alegações completamente falsas. Responderei o processo judicial com os fatos e a dignidade que me caracteriza. Pelo andamento legal do assunto, não posso dar declarações mais detalhadas no momento”, explicou.

Fonte: PaiPee