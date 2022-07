Renúncia coletiva de membros do governo aprofunda crise de Boris Johnson

- Publicidade -

O britânico Boris Johnson tenta se agarrar ao poder, nesta quarta-feira (6), com o derretimento do apoio do cada vez mais isolado primeiro-ministro, gravemente ferido pela renúncia de uma série de colegas de alto escalão que disseram que ele não estava apto para governar.

Já são ao menos 31 membros do governo do Reino Unido que pediram para sair.

Os secretários de Finanças e de Saúde de Johnson renunciaram na noite desta terça-feira (5) após o último escândalo atingir o governo, provocando a saída de membros do governo e a retirada do apoio de legisladores leais.

Com a maré de demissões aumentando, alguns questionaram se o primeiro-ministro poderia preencher as vagas.

Lista de renúncias no governo Boris Johnson:

Quarta-feira (6):

Mike Freer, secretário de Exportações

Rachel Maclean, secretária no Departamento de Transportes

Duncan Baker, secretário no Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades

Mark Logan, secretário no escritório da Irlanda do Norte

Mims Davies, secretária no Departamento de Trabalho e Pensões

Lee Rowley, secretário no Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial

Neil O’Brien, secretário no Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades

Julia Lopez, secretária no Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte

Alex Burghart, secretário no Departamento de Educação

Kemi Badenoch, secretária no Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades

David Johnston, secretário no Departamento de Educação

Claire Coutinho, secretária no Departamento do Tesouro de Sua Majestade

Selaine Saxby, secretária no Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais

Stuart Andrew, ministro de Habitação

Jo Churchill, ministra júnior no Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais

Victoria Atkins, ministra júnior do Interior

John Glen, ministro de Serviços Financeiros

Felicity Buchan, secretária no Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial

Will Quince, ministro para as Crianças e Famílias

Laura Trott, secretária do Departamento de Transportes

Robin Walker, ministro de Estado para Padrões Escolares

Terça-feira (5):

Rishi Sunak, ministro das Finanças

Sajid Javid, ministro da Saúde

Bim Afolami, vice-presidente do Partido Conservador

Saqib Bhatti, secretário no Departamento de Saúde e Assistência Social

Jonathan Gullis, secretário na Secretaria de Estado da Irlanda do Norte

Nicola Richards, secretária no Departamento de Transportes

Alex Chalk, procurador-geral da Inglaterra e País de Gales

Virginia Crosbie, secretária para o Gabinete do País de Gales

Andrew Murrison, enviado comercial no Marrocos

Theo Clarke, enviado comercial no Quênia

Johnson procurou reafirmar a autoridade nomeando rapidamente Nadhim Zahawi como ministro das Finanças.

Mas quando o ex-secretário de Educação Zahawi se preparava, na manhã desta quarta-feira (6), para definir as prioridades do governo, ele foi confrontado com notícias de novas demissões.

O procurador-geral Alex Chalk, o segundo consultor jurídico mais importante do governo, disse que o efeito cumulativo de uma série de escândalos fez com que o público não acreditasse mais que o governo poderia manter os padrões esperados de franqueza.

“Lamento que eu compartilhe esse julgamento”, disse ele.

O nível de hostilidade que Johnson enfrenta dentro de seu partido é posto em evidência enquanto ele responde a perguntas no parlamento, nesta quarta (6), e, mais tarde, diante dos presidentes de comitês selecionados para um interrogatório de duas horas.

“Suspeito que teremos que arrastá-lo chutando e gritando de Downing Street”, disse um parlamentar conservador à Reuters, falando sob condição de anonimato. “Mas se tivermos que fazer dessa maneira, então faremos.”

Johnson, ex-jornalista e prefeito de Londres que se tornou o rosto da saída do Reino Unido da União Europeia, obteve uma vitória eleitoral esmagadora em 2019 antes de adotar uma abordagem combativa e muitas vezes caótica do governo.

Sua liderança esteve atolada em escândalos e erros nos últimos meses, com o primeiro-ministro multado pela polícia por violar as leis do lockdown da Covid-19 e um relatório condenatório publicado sobre o comportamento de funcionários em seu escritório em Downing Street que violaram suas próprias regras de bloqueio.

Também houve reviravoltas políticas, uma defesa malfadada de um legislador que quebrou as regras de lobby e críticas de que ele não fez o suficiente para enfrentar uma crise de custo de vida, com muitos britânicos lutando para lidar com o aumento de combustível e alimentos. preços.

O jornal Times of London disse que a “desonestidade em série” de Johnson era “totalmente corrosiva” para um governo eficaz.

“Cada dia que ele permanece aprofunda a sensação de caos”, disse. “Para o bem do país, ele deve ir.”

A mais recente crise de drama no coração do poder britânico ocorre quando a economia se deteriora rapidamente, com alguns economistas alertando que o país pode entrar em recessão.

Perda de confiança

O último escândalo viu Johnson se desculpando por nomear um legislador para um papel envolvido no bem-estar e disciplina do partido, mesmo depois de ser informado de que o político havia sido alvo de queixas sobre má conduta sexual.

A narrativa de Downing Street mudou várias vezes sobre o que o primeiro-ministro sabia sobre o comportamento passado do político, que foi forçado a renunciar, e quando ele soube disso. Seu porta-voz culpou um lapso na memória de Johnson.

Isso levou Rishi Sunak a deixar o cargo de chanceler do Tesouro – ministro das Finanças – e Sajid Javid a renunciar ao cargo de ministro da Saúde, enquanto outros deixaram seus cargos ministeriais ou de enviados.

“Está claro para mim que esta situação não mudará sob sua liderança – e, portanto, você também perdeu minha confiança”, disse Javid em sua carta de renúncia.

Vários dos ministros citaram a falta de julgamento, padrões e incapacidade de Johnson de dizer a verdade.

Uma pesquisa instantânea do YouGov descobriu que 69% dos britânicos achavam que Johnson deveria deixar o cargo de primeiro-ministro, mas, por enquanto, o restante de sua principal equipe ministerial ofereceu seu apoio.

“Eu apoio totalmente o primeiro-ministro”, disse o secretário escocês Alister Jack. “Lamento ver bons colegas se demitirem, mas temos um grande trabalho a fazer.”

Há um mês, Johnson sobreviveu a uma votação de confiança de parlamentares conservadores, e as regras do partido significam que ele não pode enfrentar outro desafio desse tipo por um ano.

No entanto, alguns legisladores estão tentando mudar essas regras, enquanto ele também está sob investigação de um comitê parlamentar sobre se ele mentiu ao parlamento sobre as violações do lockdown de Covid-19.

Se Johnson sair, o processo para substituí-lo pode levar alguns meses.

Há apenas dois anos e meio, o efervescente Johnson conquistou uma enorme maioria parlamentar com a promessa de resolver a saída do Reino Unido da União Europeia após anos de disputas amargas.

Mas desde então, seu manejo inicial da pandemia foi amplamente criticado e o governo tropeçou de uma situação para outra.

A abordagem combativa de Johnson em relação à União Europeia também pesou sobre a libra, exacerbando a inflação que deve ultrapassar 11%.

“Depois de todo o desprezo, os escândalos e o fracasso, está claro que este governo está entrando em colapso”, disse o líder trabalhista Keir Starmer.

Fonte: CNN