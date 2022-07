Rapper Rollie Bands é morto a tiros em seu condomínio após desafiar haters

- Publicidade -

O norte-americano Rollie Bands foi morto a tiros em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, minutos depois de ter desafiado seus haters das redes sociais.

“Muitos desses manos sabem onde eu moro. Eu durmo em paz. Se um mano quiser fumar, estarei na minha casa em cinco minutos”, publicou ele no site HipHopDX pouco tempo antes do crime.

De acordo com o New York Post, por volta das 15h30, o rapper foi surpreendido no estacionamento de seu condomínio e chegou a ser levado a um hospital local, mas foi declarado morto na sequência dos fatos.

Segundo o Xerife do Condado de Hillsborough, os assassinos de Bands fugiram em um carro e ainda não foram localizados. “Neste momento, o tiroteio não parece aleatório, pois os suspeitos e a vítima são possivelmente conhecidos um do outro”, declarou.

Fonte/ Portal Yahoo.com