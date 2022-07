Rapaz mata ‘amigo de gole’ a pauladas e é preso tirando um cochilo

- Publicidade -

Uma briga entre “companheiros de gole” terminou com um deles morto a pauladas em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado (9). O suspeito fugiu após o crime, mas acabou sendo preso. Ele estava deitado em um sofá na casa da mãe quando os policiais chegaram para prendê-lo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito confessou ter bebido com a vítima momentos antes do crime acontecer. Uma testemunha relatou que o suspeito estava em casa, quando a vítima entrou no imóvel dizendo que iria matá-lo a pauladas. A motivação não foi esclarecida.

O homem conseguiu pegar o pedaço de madeira, de aproximadamente 1,5 metros, e deu vários golpes no “amigo”. Conforme registrado na ocorrência, a vítima foi ferida com quatro pauladas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no endereço e prestou os atendimentos à vítima que já estava desacordada e perdendo muito sangue.

A morte foi constatada e o corpo removido pelo serviço funerário.

Fuga e prisão

O suspeito até chegou a tentar escapar da polícia, no entanto acabou sendo preso. Os militares foram informados do possível paradeiro do homem e foram até a casa da mãe dele. Por lá, o encontraram deitado em um sofá.

O homem foi preso em flagrante e levado até a Delegacia de Plantão de Ituiutaba. A vítima, conforme informado, tinha diversas passagens pela polícia.