Rainha e Princesa do rodeio participam da abertura da Cavalgada 2022

Acontece neste sábado, 30, a Cavalgada 2022, que marca a abertura da 47ª edição da Expoacre. Entre as presenças ilustres o evento estão a Rainha e Princesa do Rodeio, Sarah Aiache e Lohana Martins.

O desfile segue pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições Wildy Viana e reúne duas comitivas, 60 quadriciclos e mais de cem cavalos.

No trajeto até o Parque de Exposições, os cavalos vão à frente, seguidos pelos quadriciclos e depois pelas comitivas, não sendo permitido retornar pelo mesmo itinerário. Para a volta, animais e quadriciclos deverão ser embarcados no parque e as comitivas encerrarão a participação na altura do Posto Amapá.

A maior feira de negócios, entretenimento e lazer do Estado começa neste dia 30 e vai até 7 de agosto com vasta programação.

Fonte/ A Gazeta do Acre