R$ 91 milhões: gigante europeu prepara oferta e pode fechar com Cristiano Ronaldo a qualquer momento

Cristiano Ronaldo está cada vez mais longe do Manchester United. Enquanto o clube se prepara para o início de uma nova e grande temporada, o camisa 7 segue de férias, alegando problemas familiares em meio a sua saída do clube. Inclusive, o craque da camisa 7 foi cortado da pré-temporada do clube inglês, algo que coloca, de vez, mais um fimd de sua passagem por Old Trafford.

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United na temporada passada, rodeado de expectativa. O clube da Premier League pagou cerca de 23 milhões de euros para tirá-lo, na época, da Juventus. Uma temporada depois, de viver altos e baixos e terminar a temporada como artilheiro máximo do clube, o português está de saída, apesar do contrato em vigor até julho de 2023.

Diante da decisão do português em procurar um novo clube, o Manchester United está aberto a negócios. A vontade do gigante de Old Trafford era de permanecer com seu grande atacante, mas não entrará em nenhum empecilho com seu grande ídolo histórico.

Chelsea prepara oferta para ter Cristiano Ronaldo

O Chelsea pode ser o caminho de Cristiano na temporada. Conversas com seu agente acontecem há algumas semanas e, segundo o ‘COPE’, uma oferta de 17 milhões de euros chegará ao United dos Blues para contar com Cristiano Ronaldo.

O valor abaixo se dá pela alta idade do craque. Aos 37 anos de idade, Cristiano vê seu mercado cada vez mais despercar no velho continente. Por sua vez, aparentemente, se juntar ao Chelsea é uma boa opção.

Outros interessados, como Bayern e PSG, correm por fora.

Fonte: somosfanatico