Qual é a nova previsão de salário mínimo para 2023?

O salário mínimo é a referência utilizada para o pagamento de salários de milhões de pessoas no Brasil. Além disso, o valor também é a base de pagamento a aposentados e pensionistas do INSS no país. Esse valor é ajustado todos os anos, para acompanhar a inflação.

Sendo assim, anualmente o governo divulga previsões para o valor do piso nacional do ano seguinte. E, para 2023, já temos uma previsão?

Salário mínimo para 2023 deve apenas cobrir perdas com inflação

Dessa forma, no Boletim MacroFiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica, o valor previsto para o salário mínimo de 2023 já saiu. Nesse sentido, o valor para o salário mínimo do ano que vem ficou em R$ 1.310. Essa quantia leva em conta as informações macroeconômicas como a inflação, que tem aumento estimado de 8,1% para este ano.

Assim, se o valor que o governo divulgou for confirmado, o piso nacional terá um acréscimo de R$ 98 em relação ao atual, que é de R$ 1.212. O problema é que, com esse valor, o salário mínimo não terá um aumento real, sendo apenas o suficiente para cobrir as perdas com a inflação. Então, na prática, você não perde poder de compra, mas também não ganha.

Por fim, na última semana de junho, a Comissão Mista de Orçamento do Senado Federal autorizou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Nele, o salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.294. Ou seja, um valor menor do que estaria previsto. Mas, essa também é uma mera estimativa, e os valores podem mudar até o próximo ano.