Protesto contra preços no supermercado viraliza: ‘Culpa do Bolsonaro’

- Publicidade -

Os constantes aumentos nos preços de produtos em supermercados levaram os brasileiros a iniciar uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na internet.

A frase “tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro” viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (4/7) com publicações criticando as medidas para combater a inflação e melhorar a economia.

O protesto ultrapassou o online, e usuários postaram fotos com os dizeres em cartazes, bolsas e prateleiras de supermercados.

Litro de leite R$ 10 reais, quilo do café R$ 30 reais. O supermercado 'virou' um aeroporto. Tá tudo caro e a culpa é de quem votou e ainda apoia Bolsonaro. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 4, 2022

Além dos produtos nos supermercados, os brasileiros reclamaram do preço de roupas e dos derivados de petróleo, como gasolina e gás de cozinha.

ESPALHEM ESSE VÍDEO! Essa é a indignação do povo brasileiro! Ninguém aguenta mais. TÁ TUDO CAROpic.twitter.com/PHHlzRyZnf — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) July 4, 2022

🗣️Já se perguntou por que está tudo caro??? De quem será a culpa???

A gente responde!

📢TÁ TUDO CARO E A CULPA É DO BOLSONARO!

#edegarpretto #RSQueOPovoQuer #tatudocaro #forabolsonaro pic.twitter.com/vGBqolhOUv — Henrique Mascarenhas (@Henriqueptpel) July 4, 2022