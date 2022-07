PRF prende mulher que trazia droga do Acre para prostíbulo em Rondônia

- Publicidade -

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (19/07), após ser flagrada transportando cocaína, em um táxi. O caso ocorreu na altura do posto policial, quilômetro 48, da BR-364.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os policiais realizavam abordagens na região, quando observaram o nervosismo da suspeita. Durante uma revista pessoal, foi encontrado 23 porções de cocaína, e um documento de identificação que estava no nome de uma apenada, que reside no Acre.

Para os policiais, a mulher disse que saiu com a droga de Rio Branco/AC, e teria como destino final um prostíbulo que fica localizado no município de Cujubim em Rondônia.

Ainda de acordo com os relatos da suspeita, ela seria de uma facção que pertence ao estado vizinho, porém, ela teria pedido para sair.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para o Departamento de Flagrantes, onde será tomado as medidas que o caso requer.

Fonte: Portal de Rondônia