‘Preto não serve para ter família’, diz motorista a PM em ato de racismo durante blitz da Lei Seca

Segundo a reportagem, o gerente de uma empresa multinacional Leonardo Fernandes Pontes, de 36 anos, foi preso em flagrante sob acusação de ter chamado o policial militar de “macaco”, e também de ter dito que o policial “não tinha nem direito a ter família” por ser negro.

Depois de parar Leonardo numa blitz na altura do número 13.701 da Avenida das Américas, o PM disse que perguntou ao homem se ele tinha ingerido bebida alcoólica, e que o motorista respondeu que não.

Mas, segundo o relato, ao ser levado para fazer o exame do bafômetro, Leonardo teria mudado a versão, admitindo ao PM que havia bebido. Em seguida, ele pediu “ajuda” a Wagner.

“Eu dei mais ou menos uns três passos e ele falou: ‘É isso mesmo o que a sua raça faz, só faz merda’. Eu pedi que ele repetisse o que ele havia dito, e ele permaneceu calado”, narrou o PM.

“Atrás da barraca, ele me chamou de macaco filho da… Algemei ele. E ele começou a xingar toda a equipe com palavras de baixo calão. Agrediu com chutes um agente civil da operação…. [Na verdade] Dois agentes civis na operação”, afirmou Wagner.

Segundo informações, no registro de ocorrência da 16ª DP consta que a frase de Leonardo foi a seguinte: “Preto não serve para ter família, você anda em árvores e come banana!”.