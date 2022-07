Presidente do PL afirma que partido mantém chapa a deputada estadual e nega irregularidade nas contas

- Publicidade -

Presidente regional do Partido Liberal (PL), Edson Siqueira admitiu agora há pouco que a agremiação não terá chapa na disputa para a Câmara Federal, mas garantiu que a chapa para deputado federal existe, é forte e vai, segundo ele, eleger, no mínimo, dois deputados.

Edson afirmou também que, ao contrário do que foi publicado por alguns sites de notícias, as contas do partido estão rigorosamente em dia e o PL pode receber recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral.

Ainda segundo o dirigente, os candidatos a deputado estadual poderão formar parceria com os candidatos a deputado federal dos demais partidos que integram a ainda que trabalha pela reeleição do governador Gladson Cameli (PP).

O dirigente lembrou ainda que, em 2014, o PL elegeu apenas um deputado federal, ficou sem representante em 2018 e agora, graças ao Presidente Jair Bolsonaro, é disparado, o maior partido com 77 deputado, 10 mais que o PP, que ocupa a segunda posição e 21 a mais que o PT, a terceira maior bancada.

A direção nacional do PL, segundo Edson, fez uma criteriosa análise e decidiu priorizar outros estados com Apoio financeiro para manter o mesmo número de deputados federais ou ao menos continuar como a maior bancada de deputados federais.

Fonte/ Jornal O Rio Branco