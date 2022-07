Prefeitura de Rio Branco regulamenta Taxi Lotação na capital acreana

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da RBTrans, assinou, na última sexta-feira,15, a regulamentação da modalidade taxi lotação, que já era prevista na Lei Municipal nº 343, de 26 de maio de 1982.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, faltava apenas uma regulamentação, para que essa modalidade se tornasse de fato legal, assim como as categorias de taxi turismo, taxi especial (aeroporto), e taxi convencional.

“Era só questão de uma portaria da RBTrans para resolver. Nós estamos aqui juntos, para dizer a esses trabalhadores que agora eles estão dentro do que manda a lei, porque a lei já existia, dependia apenas de uma regulamentação”.

De acordo com o Superintendente da RBTrans licenciado, Anízio Alcântara, esse é um projeto antigo, que é regular e ativo. Ele parabenizou os taxistas.

“Esperaram o momento correto, onde o prefeito pôde autorizar a RBTrans a assinar uma portaria, que está regulamentando um trabalho que já está sendo praticado por essa categoria há três anos”.

O superintendente da RBTrans licenciado, Anizio Alcântara, explicou que a modalidade é levar as pessoas de um canto para outro, com um itinerário pré-estabelecido, pontos de saída e de chegada também previamente conhecidos.

“Se você quer ir para o Tucumã, por exemplo, ou para a Cidade do Povo, que é uma linha existente, você pega o carro daqui que ele completa a lotação de 5 pessoas, e sai com destino a Cidade do Povo. Ele não pode ficar competindo de forma desleal em parada de ônibus, assediando passageiro, mas ele pode compartilhar o preço. Daqui até a cidade do Povo, é R$6,00”.

O superintendente da RBTrans em exercício, José Benício Dias, frisou que estão dando a oportunidade aos taxistas que querem aderir a esse novo sistema, o segundo ponto, de acordo com ele, é dar à população, condição de escolher o modo que ela quer ser transportada.

“Esse formato de taxi, sai de um ponto fixo e vai até um destino. A pessoa chega muito mais rápido em sua casa”.

O presidente do Sindicato dos Taxistas do Estado do Acre, Teonísio Machado, ressaltou o serviço, que já vem sendo praticado.

“Nesse mês nós estamos fazendo 3 anos praticando esse serviço. Temos tido do prefeito Bocalom a certeza que nosso trabalho é legal, inclusive por isso está acontecendo esse ato hoje, é uma formalidade necessária, para que nós trabalhássemos mais tranquilos”

Maria de Fátima é artesã, moradora do bairro Cidade do Povo e trabalha no Centro da cidade. Todos os dias ela faz uso do taxi lotação.

“Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, reduziu nosso tempo, com a segurança e a presteza que eles atendem a gente, foi muito bom. Em 20 minutos você vem da Cidade do Povo até aqui. De ônibus, você gastava 1h20”, finalizou.

