Prefeitura de Rio Branco inaugura Hospital Oftalmológico Popular

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, na última terça-feira, 19, a Clínica Velloso Hospital Oftalmológico Popular, para serviços oftalmológicos à comunidade de Rio Branco. Atualmente, a fila de espera para atendimento com um oftalmologista é de aproximadamente 2.200 pessoas. A clínica espera atender aproximadamente 400 pessoas por mês e, com isso, zerar essa incômoda fila em poucos meses.

A clínica realizará diversos serviços, como consultas, exames e cirurgias de retina e catarata, por exemplo.

Para receber o atendimento é necessário ir em uma Urap ou qualquer outro posto de saúde do município, passar pelo atendimento médico e ser indicado para tratamento oftalmológico.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, enalteceu mais essa realização da gestão do prefeito Tião Bocalom.

“A Prefeitura de Rio Branco está inovando, querendo dar aos munícipes algo com qualidade. Conversamos com o prefeito Tião Bocalom e aqui está o grande lançamento desses atendimentos oftalmológicos, onde nós iremos atender mais de 2.220 pessoas que estão na fila, dentro do município de Rio Branco, esperando para serem atendidos por um oftalmo”.

O prefeito Tião Bocalom disse estar muito feliz por a prefeitura poder estar oferecendo esse importante serviço à população de Rio Branco.

“Eu estou muito feliz pela Prefeitura de Rio Branco poder oferecer esses serviços. Só sabe do problema quem tem o problema, e não enxergar direito é um problema seríssimo. Então, eu acredito que esse trabalho nosso da prefeitura, vai diretamente atender aqueles mais necessitados, aqueles que não podem pagar uma consulta e muito menos uma cirurgia”.

A dona de casa, Maria Antônia da Silva, de 75 anos de idade, estava emocionada por finalmente poder ser atendida e voltar a enxergar normalmente.

“É muita alegria para mim, tenho que usar lente, senão eu não enxergo. Agora vai poder resolver, graças a Deus”, finalizou.

Fonte/ Jornal O Rio Branco