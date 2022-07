Prefeitura de Epitaciolândia revitaliza feira Walter Fernandes

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, José Ronaldo e do Senador Sérgio Petecão, inauguraram na quinta-feira, 30, a Reforma e modernização da Feira Livre Municipal Walter Fernandes Farias, realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Com emenda do Senador, foi possível modernizar e adequar o espaço aos feirantes e a população que tradicionalmente vem à Feira para adquirir os produtos orgânicos e regional.

Estiveram presentes também a Primeira-dama, Alliny Saldanha, Deputada Federal Vanda Milani, vereadores Seliene, Preta, Zé Maria e Rubens, Kelma, gerente do SEBRAE no Alto Acre, além da equipe das secretarias municipais e a população.

O local é frequentado por brasileiros e bolivianos que compram e vedem produtos da agricultura familiar e manufaturados, sendo uma das maiores feiras do Estado do Acre.

Para o Senador Sérgio Petecão, autor da emenda para a reforma da feira, é motivo de alegria ver os recursos sendo revertidos em benefícios à população.

“Para nós é motivo de alegria estar aqui reinaugurando essa Feira, que é uma das maiores feiras do Acre, agradeço e parabenizo o prefeito Sérgio Lopes que tem esse zelo com os recursos públicos. Aqui, estamos vendo os benefícios chegar até a população, então o meu sentimento é de gratidão, saio daqui muito feliz.” Destacou o Senador.

O prefeito Sérgio Lopes, por sua vez, agradeceu ao senador por alocar recursos para o município de Epitaciolândia.

“O senador é um grande parceiro, a prova disso é que, hoje, estamos entregando a reforma da Feira Walter Fernandes à população. Em nome de todos quero agradecer aoSenador por investir no nosso município.” Destacou o prefeito.

Fonte/ O Alto Acre