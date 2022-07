Prefeitura de Brasiléia realiza desfile cívico em comemoração aos 112 anos do município

- Publicidade -

O desfile cívico realizado na noite quinta-feira, 30, em comemoração ao aniversário 112 anos de Brasiléia, foi marcado por muita emoção e pela presença dos alunos das escolas municipais, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, fanfarras e servidores municipais.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, recepcionou o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, senador Sérgio Petecão, Forças de segurança ( Polícia Militar, exército e Corpo de Bombeiros), Deputada Federal, Vanda Milani, secretários estaduais, municipais, vereadores, equipe do governo do estado e imprensa.

A Deputada Federal Vanda Milani, que já destinou mais de 35 milhões para o município, veio prestigiar o evento. “Estou muito feliz em acompanhar o desfile cívico em comemoração aos 112 anos de Brasiléia, estou vendo a juventude e as crianças participando. Quero dizer que Brasiléia conta com meu total apoio, já foram mais de 35 milhões de reais que destinei para melhorar a vida das pessoas de Brasiléia. Parabéns população por este dia”, falou.

Para a prefeita Fernanda, o momento foi de emoção. “É uma honra podermos estar aqui com as nossas crianças, escolas, nossas autoridades militares e o nosso Governador Gladson Cameli. Há quatro anos desde que o governador se elegeu ele vem participar do desfile em respeito à cidade”, afirmou a Prefeita.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli parabenizou Brasiléia. “Que Deus abençoe Brasiléia e a nossa prefeita para que juntos possamos olhar para as pessoas e pensar em um estado cada dia mais justo, respeitando sempre as instituições, parabéns Brasiléia pelos 112 anos”, parabenizou.

Galeria de fotos: