Prédio e pátio do Comando-geral do Corpo de Bombeiros são revitalizados pelo governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), entregou nesta sexta-feira, 1°, em Rio Branco, os prédios do Comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar e o de Manutenção de Viaturas (Prédio 02 de Julho), no 1º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (1º BEPCIF), totalmente revitalizados, além da manutenção preventiva e corretiva da Pavimentação no pátio da instituição, localizada no bairro Morada do Sol.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Dantas, entregaram as obras que garantiram modernização do espaço, visando um melhor atendimento aos usuários e funcionários, bem como a melhoria dos ambientes de trabalho para uma maior satisfação e segurança dos servidores.

“É um prazer novamente estar aqui nesta instituição que presta um belo serviço no ato de salvar vidas para inaugurar este novo espaço. Além de terminar essas lindas obras no Comando-geral e no Prédio 02 de Julho, o governo do Estado também reformou o estacionamento. Desta forma, o governador Gladson Cameli vem destinando tudo que é preciso para o Comando-geral, para que possamos atender com carinho e qualidade técnica os bombeiros e a população em todo o estado do Acre”, afirmou Alencar.

No prédio do Comando-geral foi realizado pintura geral e manutenções de pisos danificados, cobertura da estrutura metálica, calçadas de contorno e instalações elétricas.

O Prédio 02 de Julho recebeu pintura geral, troca de pisos danificados e manutenções na cobertura da estrutura metálica, calçadas de contorno e instalações elétricas, além de fechamentos de vãos em alvenaria, revitalizações do estacionamento e muro e substituições de louças sanitárias danificadas.

O total do investimento nas três obras foi de quase R$ 800 mil reais, oriundo de recursos próprios do Estado.

Durante o evento, o secretário Cirleudo Alencar e os engenheiros Narah Gleid e José Teixeira receberam a honraria Amigo do Corpo de Bombeiros, uma homenagem da instituição em que expressa todo o seu reconhecimento a toda equipe da Seinfra pelo serviço prestado no desempenho das suas atribuições.