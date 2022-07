Preço do Etanol despenca e empolga motoristas: Confira!

- Publicidade -

Após o anúncio da redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) sobre os combustíveis, o Etanol foi o único que apresentou queda significativa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 25 estados e o Distrito Federal reduziram o preço médio do combustível.

Na última semana, o preço médio foi reduzido em 4,3%, os valores na bomba chegaram a R$ 4,520 por litro, considerando postos em todo território nacional.

Goiás foi o estado que apresentou a maior redução, 7,69%, o preço passou de R$ 4,615 para R$ 4,260 o litro. Em contrapartida, no estado do Amapá o preço do etanol não apresentou alterações.

Dentre todas as unidades federativas pesquisadas, o preço mínimo do biocombustível chegou a R$ 3,630 o litro no Mato Grosso. Já o maior, foi registrado no Acre, a R$ 7,290 o litro.

Quando considerado o período de um mês, o etanol apresentou queda de 11,08% no país. O Mato Grosso foi o estado com maior baixa percentual, 17,82% de diminuição mensal do preço do biocombustível.

Mesmo com as reduções, é importante considerar que para se tornar mais vantajoso que a gasolina, o etanol precisa atingir o preço limite de 70% do derivado de petróleo. Isso porque o biocombustível possui um menor poder calorífico.

Nesse sentido, conforme aponta o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os Estados onde é mais vantajoso abastecer com etanol são: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí.

Preço do Etanol nos estados

Veja em quais estados o biocombustível está mais barato no levantamento mais recente.

• São Paulo – R$ 4,362;

• Goiás – R$ 4,447;

• Mato Grosso – R$ 4,490;

• Paraná – R$ 4,960;

• Minas Gerais – R$ 4,971;

• Mato Grosso do Sul – R$ 5,125;

• Amazonas – R$ 5,433;

• Piauí – R$ 5,570;

• Paraíba – R$ 5,645;

• Rio de Janeiro – R$ 5,679.

Preço da Gasolina nos estados

Agora, veja e compare os preços entre o Etanol e a Gasolina nos mesmos estados, conforme a pesquisa mais recente.

• São Paulo – R$ 6,364;

• Goiás – R$ 6,491;

• Mato Grosso – R$ 7,038;

• Paraná – R$ 6,728;

• Minas Gerais – R$ 7,341;

• Mato Grosso do Sul – R$ 6,971;

• Amazonas – R$ 7,070;

• Piauí – R$ 7,824;

• Paraíba – R$ 7,131;

• Rio de Janeiro – R$ 7,375.