Precatórios do INSS serão pagos até agosto; confira como consultar

- Publicidade -

O dinheiro dos precatórios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será liberado entre os meses de julho e agosto. Os valores devem cair nas contas dos segurados e também dos advogados em breve. O que muitos querem saber é como consultar se terão ou não acesso aos valores liberados nesse mês. Veja como conferir.

A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). O dinheiro segue primeiramente para os Tribunais Regionais Federais (TRF). Eles serão os responsáveis por direcionar os pagamentos aos aposentados e pensionistas. O dinheiro será liberado até a primeira quinzena de agosto.

Precatórios do INSS caem até agosto

Antes de tudo, é importante lembrar que os precatórios do INSS são dívidas judiciais do Governo Federal. Elas passam de 60 salários mínimos, ou seja, de R$ 72.720. Além disso, são válidos apenas para os casos onde não cabem mais recursos.

De acordo com o Conselho da Justiça Federal (CJF), os valores liberados como precatórios do INSS são alimentícios e comuns. Além disso, também inclui os atrasados do instituto.

De maneira geral, receberão todas aquelas pessoas com ordem de pagamento emitida pela Justiça a partir de 2 de julho de 2020, mas só até 1 de julho de 2021.