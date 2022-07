Posto de saúde Raimunda Porfírio no Bujarí está sem medicamentos há mais de 15 dias

- Publicidade -

Na manhã da última segunda-feira (11), o portal Ecos da Notícia, recebeu a reclamação da população do munícipio de Bujarí, com respeito a saúde pública do município. A falta de medicamentos na rede pública, prejudica o tratamento de saúde de vários pacientes, principalmente dos que enfrentam doeças como pressão alta e diabetes.

A professora aposentada, Maria Socorro de 50 anos, disse que faz tratamento de diabetes e pressão, e precisa se medicar diariamente. Ela foi ao posto de saúde Raimunda Porfírio, na manhã do dia (11), e segundo ela , no referido posto não foi encontrados os medicamentos procurados. Ela ainda disse que até medicamentos simples como dipirona, amoxilina e paracetamol, estão em falta na Unidade de atendimento de saúde.

Moradores da Zona Rural são os que mais sofrem com essa situação, muitos saem de casa nas primeiras horas da manhã, e além de enfrentarem as diculdades do meio de transporte que também é um caos, voltam pra casa sem medicamentos.

A professora aposentada, disse ainda que procurou o prefeito do município, João Edvaldo Teles, mais conhecido como Padeiro, e que de acordo com a paciente o prefeito disse que uma licitação foi feita e que a prefeitura está aguardando o medicação chegar, mas que ainda sem data definida.

A reportagem conversou com o secretário Municipal de Saúde, Francisco Oliveira Abreu, que informou que o processo de licitação foi realizado, e a empresa responsável tem o prazo de 30 dias para entregar os medicamentos que estão em falta na unidade hospitalar.

Não é de hoje que a saúde pública do município vive esse drama, desde o ano passado (2021), as reclamações são feitas com rotina tanto em redes sociais quanto por outros canais de comunicação.