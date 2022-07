Possível vice de Bolsonaro, Braga Netto diz que sem auditoria, ‘não tem eleição’

- Publicidade -

Em um encontro com empresários no Rio de Janeiro, o general Walter Braga Netto (PL), provável vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, sem auditoria nos votos, “não tem eleição”. A fala foi divulgada pela coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo.

O posicionamento de Braga Netto aconteceu durante uma fala na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (24). Presentes relataram a O Globo que, após a declaração, houve um silêncio, sinalizando constrangimento.

O militar teria repetido a narrativa bolsonarista de que não há informações suficientes sobre a segurança das urnas eletrônicas, tampouco um sistema para auditar o resultado. A informação não é verdadeira: o voto é auditável e nunca houve qualquer suspeita fundamentada de fraude no uso da tecnologia.

Ao jornal O Globo, Braga Netto afirmou que a fala foi tirada de contexto. “Braga Netto não afirmou, durante encontro com empresários na FIRJAN, que sem auditoria do sistema eleitoral não haverá eleições. Houve uma má interpretação ou entendimento fora do contexto do interlocutor”, declarou.

“A auditagem já está prevista em lei. Em sua fala, Braga Netto apenas reafirmou a importância desse instrumento para que a confiança no sistema eleitoral seja fortalecida”, dizia a nota.

Walter Braga Netto deixou nesta sexta-feira (1º) o cargo de assessor especial da Presidência da República. A data limite para se descompatibilizar de cargos públicos para concorrer nas eleições de outubro.

Fonte/Portal Yahoo.com