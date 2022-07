Por causa de Lula, Bolsonaro não se encontrará com presidente de Portugal

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro cancelou o encontro que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de SouSa, que desembarca no Brasil neste sábado (2/7). Bolsonaro se irritou quando soube que o líder português aproveitará a sua passagem por São Paulo, onde participará da Bienal do Livro, para conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de votos à Presidência da República.

Marcelo de Souza havia afirmado, na segunda-feira (27/6), durante abertura da Conferência dos Oceanos, que, além do encontro com Bolsonaro e da participação em eventos comemorativos aos 200 anos da independência do Brasil, conversaria com dois ex-presidentes brasileiros: Lula e Michel Temer.

A viagem do presidente português ao Brasil tem como objetivo incrementar as relações entre os dois países. Os brasileiros já são o maior grupo de estrangeiros em Portugal: oficialmente, são mais de 204 mil, mas estima-se que o total passe de 300 mil. Curiosamente, Bolsonaro é o único presidente brasileiro desde o regime democrático que não visitou Portugal.