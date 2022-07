Policiamento com motocicletas apreendem arma de fogo e drogas na Capital

- Publicidade -

Equipes do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), durante serviço desta sexta-feira, 22, apreenderam arma de fogo e drogas. As ocorrências se deram em bairros distintos da capital acreana.

A primeira, guarnição de RPM do 3° Batalhão de Polícia Mlitar (5° BPM), apreendeu dois adolescentes no bairro Vitória. Com a dupla foram encontrados 30 invólucros de skunk, 62 pedras de oxidado, 3 gramas de oxidado de cocaína, além de aparelhos celulares e dinheiro, possivelmente fruto do comércio de drogas.

O segundo fato ocorreu no bairro 6 de agosto. Militares do GIRO foram informados via COPOM de uma ocorrência de roubo. A guarnição conseguiu localizar uma dupla, que ao notar a presença da polícia, tentou se desfazer de uma bolsa.

Os militares procederam a abordagem e conseguiram localizar uma arma de fogo de fabricação caseira e uma faca. Ainda durante às buscas, foram localizados os celulares das vítimas. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla).