Policial Militar morre durante troca de tiros

Testemunhas disseram que o PM chegou alterado e armado no estabelecimento e os responsáveis pelo bar pediram para que ele entregasse a arma.

O GCM que estava no bar e é cliente do local se ofereceu para conversar com o PM na parte de fora do estabelecimento. Na discussão, eles trocaram tiros.

O PM morreu no local e o GCM ficou ferido. Ele foi levado até o Hospital Assunção, no mesmo bairro, mas unidade não divulgou o estado de saúde dele.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Peritos estiveram no local durante a madrugada para recolher as armas e projéteis no local.

Fonte: G1SP