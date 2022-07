Policial é flagrado entrando com 9 celulares em presídio

- Publicidade -

Um policial penal foi preso, neste domingo (24), ao tentar entrar no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, com nove celulares escondidos em caixas de suco. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os agentes da portaria do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho desconfiaram quando Marcelo Mendonça Lins chegou para trabalhar com três caixas de suco de uva e laranja.

Ao ser questionado, o agente, que tem 11 anos de Seap, alegou que os “sucos” eram para beber durante o plantão. No entanto, o argumento não convenceu os policiais, que decidiram passar as caixas pelo scanner, quando detectaram além de nove celulares, nove fones de ouvido, oito carregadores e uma bateria de telefone celular.

O policial penal e o material ilícito apreendido foram conduzidos à 35ª DP (Campo Grande) para o registro de ocorrência. A Secretaria de Administração Penitenciária instaurou, imediatamente, sindicância interna para apurar o caso.