Policiais Penais recebem graduação no Curso de Operações Penitenciárias Especiais

- Publicidade -

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), realizou a cerimônia de encerramento do Curso de Operações Penitenciárias Especiais (Cope), na manhã desta quarta-feira, 27, na Filmoteca da Biblioteca Pública, em Rio Branco.

Os dez alunos do curso receberam, ao longo da capacitação, diversas instruções, que incluíram intervenção em recinto fechado, preparo técnico e intervenção em recinto de tiro, entre outras.

“Faz parte da nossa política preparar o operador para estar pronto diante das mais diversas situações que envolvem seu exercício”, observou o presidente do Iapen, Glauber Feitoza.

O titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha, destacou que a iniciativa foi um sucesso. “É uma ferramenta extremamente importante para a manutenção da segurança no ambiente prisional, e tem por objetivo salvaguardar a vida desses profissionais”, frisou.

Já Willianete Silva, que foi aluna do curso e é policial penal, destacou: “Nossos instrutores passaram ensinamentos que vou levar para o meu exercício profissional e também para a vida. Que outras policiais penais possam também participar de um curso desse nível”.

Fonte: YacoNews