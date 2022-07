Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar e apreendem 58 quilos de entorpecentes

- Publicidade -

Policiais militares e policiais rodoviários federais apreenderam 58 quilos de entorpecentes, durante abordagem no Km 115, da BR 364. A ação teve início no sábado e conclusão no domingo, 24.

A Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem ao caminhão tipo Scania, no sábado, 23, e solicitaram o apoio do cão farejador da Polícia Militar. Uma equipe da Companhia de policiamento com cães (Cpcães) foi ao local, e a cadela Safira sinalizou a presença dos entorpecentes no eixo do veículo. Os compartimentos do caminhão foram desmontados no domingo, 24, e foram encontrados 58 quilos de entorpecentes, aparentemente pasta a base de cocaína.

O material entorpecente foi conduzido a delegacia, juntamente com o condutor do caminhão para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC