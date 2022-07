Polícia Militar prende homem por furto de fios de cobre no Lago do Amor

- Publicidade -

Uma equipe do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na manhã deste sábado, 23, um homem de 38 anos, por furto de fios de cobre. O fato ocorreu no espaço Lago do Amor, localizado na Chácara Ipê.

Militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um cidadão colocando alguns rolos de fio de cobre na mochila. A guarnição procedeu a abordagem, e encontrou três rolos grandes de cobre, além de material utilizado para retirada dele, como alicate, terçado, martelo, entre outros.

O homem assumiu a autoria do furto, recebendo voz de prisão, e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria