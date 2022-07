Polícia Militar localiza carro roubado durante assalto no município de Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Policiais Militares do município de Cruzeiro do Sul, conseguiram recuperar um veículo que foi levado durante um assalto a uma residência. O roubo aconteceu na no último final de semana, e os bandidos levaram além do carro, uma moto e objetos pessoais dos moradores da casa.

As vítimas informaram que os bandidos estavam fortemente armados, e já chegaram rendendo todos que se encontravam no local, depois de subtrair os bens, fugiram.

Após um trabalho intensivo da polícia, o veículo foi localizado, e uma parte dos itens roubados, foi encontrado dentro do carro. A polícia técnica foi acionada para fazer a perícia no local e a Polícia Civil continuará as investigações para localizar os criminosos envolvidos no assalto. Até o fechamento dessa matéria, a motocicleta não tinha sido encontrada.

Com Informações Juruá Online