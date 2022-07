Polícia Militar e GEFRON apreendem arma de fogo e drogas na fronteira

- Publicidade -

Uma ação conjunta do 5° Batalhão de Polícia Militar do Acre (5° BPM/PMAC) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) resultou na apreensão na tarde desta segunda-feira, 25, de uma arma de fogo e de drogas, em Epitaciolândia. Um homem de 19 anos foi preso.

Durante abordagens no bairro Liberdade, as equipes policiais receberam uma denúncia anônima que um suspeito estaria transitando com uma mochila transportando drogas e armas. As equipes conseguiram abordar o homem, na rua Ana de Souza Lira.

Nas buscas foram localizadas uma escopeta calibre 28, com 04 cartuchos intacto, além de 09 trouxinhas de cocaína, 14 de oxidado de cocaína e dinheiro. O homem foi encaminhado a Delegacia, para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC