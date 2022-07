Polícia mata adolescente de 17 anos que dirigia carro roubado

- Publicidade -

Um adolescente, de 17 anos, foi morto por policiais durante um confronto na última terça-feira (05/07), em Colombo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba (PR). Ele dirigia um carro roubado e foi abordado por agentes, mas fugiu.

“O suspeito não obedeceu a ordem de abordagem. A viatura enviou sinais de luz e efeitos sonoros, mas ele continuou fugindo da equipe”, afirmou o tenente Meira, do 22 º Batalhão da Polícia Militar.

O tenente informou ainda que o carro era do modelo Celta e estava com alerta de roubo desde 1º de julho. A troca de tiros teria se iniciado quando a viatura emparelhou com o veículo. De acordo com o PM, o jovem teria sacado uma arma.

“Ele dirigia com a arma em punho na direção dos policiais. E, inevitavelmente, houve o confronto armado. De imediato, foi acionado Siate, que constatou o óbito”, disse Meira.

O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e ainda não foi identificado pela polícia.

Carro foi abastecido sem pagar

Horas antes da abordagem policial, na tarde de terça-feira (5), o veículo foi abastecido em um posto de combustível no bairro Atuba, em Curitiba.

Depois de o frentista terminar de abastecer, o motorista acelerou e fugiu sem pagar. O momento foi filmado por câmeras de segurança. Não se sabe se era o adolescente quem dirigia o carro naquele momento.

Fonte/ Portal Yahoo.com