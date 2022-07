Polícia investiga suspeito de matar cães a tiros em fazenda

- Publicidade -

A Polícia Civil de Uruçuí está investigando um homem, ainda não identificado, suspeito de matar a tiros dois cães em uma fazenda na cidade de Ribeiro Gonçalves, 580 km ao Sul de Teresina.

Vídeos que mostram os corpos dos dois cães mortos começaram a circular nas redes sociais e chocaram a população. Segundo o delegado Natan Cardoso, o caso chegou ao conhecimento da polícia na sexta-feira (1º), após várias denúncias anônimas.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil acionou a Polícia Militar do município, que foi até o local e encontrou os corpos dos dois animais com várias marcas de arma de fogo.

Diante da situação, a polícia abriu inquérito e ainda vai ouvir principal suspeito. Segundo o delegado, o homem é funcionário da fazenda Ribeirão, que fica na zona rural do município.O delegado também informou que o suspeito poderá responder pelo crime de maus-tratos, configurado na Lei 14.064, de 2020, de Crimes Ambientais, que aumentou as penas desses crimes para até 5 anos de reclusão.

Fonte: G1PI