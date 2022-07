Polícia indicia padrasto que pôs pimenta em órgão genital de criança

- Publicidade -

O padrasto de um menino de 4 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelo crime de tortura, em Araguari, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a corporação, o homem, de 19 anos, teria colocado pimenta no órgão genital do garoto e dado chá de maconha para ele.

Durante as investigações também foram constatadas várias lesões no corpo da criança, inclusive na orelha, pois o suspeito teria pisado na cabeça do enteado. A mãe do menino, de 19 anos, também foi indiciada, por omissão.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima afirmando que a criança era agredida.

“O procedimento foi devidamente concluído, relatado com indiciamento do homem pelo crime de tortura e a mãe pelo crime de omissão. Os envolvidos, ambos de 19 anos, foram encaminhados ao Sistema Prisional”, informou a Polícia Civil.